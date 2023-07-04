Установление всей правды о преступлениях оккупантов является предпосылкой для привлечения к полной ответственности самой россии - Зеленский

КИЕВ. 4 июля. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский, принял участие в церемониях, посвященных Дню Национальной полиции Украины, а также в открытии Центра стратегического анализа и прогнозирования МВД Украины. Об этом сообщили в пресс-службе главы государства, передает УНН.

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“Я благодарен всем следователям Национальной полиции Украины, каждому и каждой, кто расследует уголовные правонарушения, в том числе военные преступления. Уже более 84000 таких уголовных производств было открыто, а также есть 1838 сообщений о подозрении.

Усилиями Национальной полиции Украины была создана специальная база данных о военных преступниках, в которую уже внесено более 200,000 записей о российских наемниках и военных. Установление полной правды о преступлениях оккупантов на нашей независимой украинской земле является фундаментальной предпосылкой для привлечения к полной ответственности самой россии за агрессию и террор”, – сказал Владимир Зеленский.

Детали

Также глава государства заявил, что за время войны в Украине было отмечено государственными наградами более пяти сотен полицейских.

“За время этой войны, войны за свободу и независимость Украины, 507 полицейских были отмечены государственными наградами. Из этого количества 84 полицейских получили награды посмертно. Двум полицейским было присвоено звание Героя Украины, из них одному посмертно”, - сообщил Зеленский.

Присутствующие на торжествах почтили память всех украинских полицейских, которые отдали свою жизнь в войне за свободу и независимость Украины минутой молчания.

После окончания своего выступления, президент лично вручил государственные награды Украины. 10 полицейских были награждены орденами "За мужество" III степени.

Дополнение

В Центре стратегического анализа и прогнозирования МВД Украины, Глава государства ознакомился с деятельностью Ситуационного центра. Министр внутренних дел Игорь Клименко рассказал президенту о работе аналитического центра "Безопасная страна" и единой интеграционной платформы системы МВД. Эта платформа охватывает систему видеонаблюдения, информацию о функционировании блокпостов и конфискацию оружия, выявление схронов и борьбу с мошенничеством.

Также Владимира Зеленского проинформировали о преимуществах внедрения Единой системы вызова экстренных служб на территории Украины.

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