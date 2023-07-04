Кабмин принял ряд кадровых решений: кто получил, а кто потерял должность

КИЕВ. 4 июля. УНН. Кабинет Украины во время заседания принял ряд кадровых решений. В частности назначен госсекретарь в Министерстве развития громад. Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук, передает УНН.

Детали

Кабинетом Министров Украины:

- Назначен Божевский Петр Иванович государственным секретарем Министерства развития громад, территорий и инфраструктуры Украины.

- Согласовано назначение Кропивы Сергея Васильевича заместителем председателя Одесской областной государственной администрации по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации.

- Согласовано увольнение Люботы Валерия Михайловича с должности председателя Купянской районной государственной администрации Харьковской области.

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