Прозрачные экзамены на водительские права: в МВД подвели первые итоги

КИЕВ. 4 июля. УНН. В МВД подвели итоги первого месяца работы пилотного проекта прозрачных экзаменов на водительские права, который проводится в четырех областях Украины: Киевской, Львовской, Одесской и Винницкой, пишет УНН со ссылкой на МВД.

Детали

Каждый четвертый кандидат в водители сдает теорию с первого раза, а каждый третий – практику. Такие результаты четырех недель пилотного проекта по обеспечению прозрачных экзаменов в сервисных центрах МВД, который реализуется в четырех областях. Отмечается, что количество желающих сдать экзамены уменьшилось.

В МВД сравнили статистику с маем, когда пилотного проекта еще не было:

Львовская область. Теоретическая часть: 26% до внедрения пилота, 24% после. Практическая: 44% против 45% в мае.

Винницкая область. Возросло количество успешно сданных теоретических экзаменов: с 28% до 31%. Практическая часть: 25% против 28% в мае.

Одесская область. Успешность сдачи теории на одинаковом уровне – 22-23%. Практическая часть: 41% против 42% в мае.

Киевская область. Теоретическая часть: 27% против 25% в мае. Практическая: 18% против 27% в мае.

Дополнение

Как ранее сообщал УНН, проведено более 12 тысяч практических экзаменов, при этом более 4 тысяч были успешно сданы с первого раза. Пилотный проект стартовал в Украине 1 июня. По замыслу МВД, новые правила дадут желающим стать водителями больше возможностей для обжалования результатов экзаменов.