Оккупанты, вероятно, ударили по Первомайскому ракетой "Искандер": количество пострадавших возросло до 38

КИЕВ. 4 июля. УНН. Количество пострадавших в результате обстрела оккупантами Первомайска на Харьковщине возросло до 38. Как сообщили в Нацполиции, предварительно, удар был нанесен ракетой "Искандер", передает УНН.

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"Сейчас в результате обстрела российскими военными города Первомайский на Харьковщине известно о 38 раненых, из них – 12 детей. Самому маленькому – 3 месяца, медики оказали ребенку помощь на месте", - сообщили в Офисе Генпрокурора.

Добавим

В то же время начальник полиции Харьковской области Владимир Тимошко сообщил, что по предварительным выводам россияне ударили по населенному пункту ракетой "Искандер".

Напомним

Оккупанты обстреляли город Первомайский в Харьковской области.