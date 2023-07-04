После вооруженного восстания путин "покупает" благосклонность силовиков

КИЕВ. 4 июля. УНН. После июньского неудачного восстания «вагнеровцев», российский диктатор владимир путин пытается защитить свою систему от государственного переворота, сообщает NYT, пишет УНН.

Детали

путин вознаграждает лояльность среди правящей элиты и осыпает свой важнейший электорат наличными, чтобы удержать власть. Он избегает масштабных чисток, которые проводили другие авторитарные лидеры в ответ на попытки государственного переворота, чтобы избежать дальнейшей дестабилизации его системы, сообщает издание.

Кроме того, президент рф пошел на компромисс, позволив пригожину и его бойцам «укрыться» в беларуси, осыпал похвалами российских силовиков и отметил «решительность и мужество» войск рф. Чтобы продемонстрировать свою любовь к людям, путин впервые публично нарушил свои собственные меры безопасности в отношении Covid-19: он осмелился выйти в толпу, чтобы пожать руки и даже поцеловать молодую женщину в лоб.

Нет также подтверждения ареста причастных к мятежу или людей, близких к пригожину. Сообщения о судьбе генерала сергея суровикина, которого считают близким к пригожину, были спекулятивными. Некоторые из них свидетельствовали, что он мог быть арестован. В то же время появлялись заявления, что суровикина "вскоре отпустят", если вообще задерживали, сообщает издание.

путин также, очевидно, пообещал больше оружия одному из своих самых преданных руководителей службы безопасности. глава национальной гвардии виктор золотов, на прошлой неделе похвастался, что президент пообещал вооружить свои силы танками и артиллерией.

Аналитики считают, что путин столкнется с новыми угрозами, особенно потому, что он продолжает расширять полномочия в разрезанном аппарате безопасности, состоящем из различных интересов и центров власти, отмечают в статье.

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