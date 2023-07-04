Глава Центробанка Словакии заявил, что не уйдет в отставку, несмотря на обвинения во взяточничестве

КИЕВ. 4 июля. УНН. Председатель Центрального банка Словакии, член комитета Европейского Центробанка, который определяет монетарную политику для 20 стран, Петр Казимир заявил, что не уйдет в отставку, несмотря на выдвинутые против него обвинения во взяточничестве. Об этом пишет УНН, ссылаясь на Associated Press.

Цитата

"Я никогда не уйду в отставку. И знаете почему? Потому что я не сделал ничего плохого", - сказал Казимир журналистам после начала процесса в понедельник в суде города Пезинок близ столицы Братиславы.

Детали

Чиновника обвиняют в выдаче взятки в размере 48 тысяч евро главе налоговой службы страны в связи с налоговой проверкой нескольких частных компаний. Если его признают виновным, ему грозит до пяти лет лишения свободы. Когда может быть вынесен приговор, пока не известно.

Отмечается, что дело касается того времени, когда Казимир занимал должность министра финансов в правительстве премьер-министра Роберта Фицо с 2012 по 2019 год. Он был членом партии Фицо "Smer-Social Democracy" до работы в центральном банке. В 2022-м, напоминает издание, партия проиграла всеобщие выборы, и ее заменило коалиционное правительство, партии которого проводили антикоррупционную кампанию.

После прихода к власти нового правительства ряд высокопоставленных чиновников, полицейских, судей, прокуроров, политиков и бизнесменов были обвинены в коррупции и других преступлениях. Казимир является первым министром правительства Фицо, который предстал перед судом.

Напомним

Высшая прокуратура Словакии заявила, что выдвинула обвинения экс-министру юстиции и бывшему председателю Верховного суда Стефану Харабину в связи с публикацией в Facebook, которая восхваляет вторжение России в Украину.