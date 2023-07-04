Зеленский в четверг, вероятно, посетит Болгарию - СМИ

КИЕВ. 4 июля. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский в четверг, вероятно, посетит Болгарию по приглашению правительства. Об этом пишет издание "24 часа" со ссылкой на дипломатические источники, передает УНН.

Детали

Как пишет издание, детали визита Президента Украины пока не уточняются, но, вероятно, он состоится в четверг. Из соображений безопасности часы визита Зеленского держат в тайне.

Добавим, комментариев от ОП относительно визита Зеленского в Болгарию не было.

Добавим

Ранее депутаты 47-го парламента отказались слушать министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебу. Он провел несколько дней в Софии, пытаясь договориться о военной помощи, но из-за участия BSP и Корнелии Ниновой в тогдашней администрации, в прямой помощи было отказано.