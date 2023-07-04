Ракетная атака рф на Первомайское: количество пострадавших возросло до 41

КИЕВ. 4 июля. УНН. В результате ракетного удара рф по Первомайску, что на Харьковщине, количество возросло до 41, передает УНН со ссылкой на ГСЧС.

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"По состоянию на 18:00 в результате циничного террористического акта российских оккупантов в Первомайском на Харьковщине пострадал 41 человек, в том числе 12 детей. В том числе 2 младенца. По информации медиков, состояние 10-месячного мальчика, который попал в реанимацию, стабилизировали. Другие дети получили легкие осколочные ранения, ушибы и царапины. Всем оказана медицинская помощь", - говорится в сообщении.

Добавим

По данным спасателей, в результате ракетного удара было повреждено 8 многоэтажных домов и 8 автомобилей.

Для ликвидации последствий теракта привлечены 45 спасателей и три единицы пожарно-спасательной техники.

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Напомним

Оккупанты обстреляли город Первомайский в Харьковской области.