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Ненадлежащее состояние укрытий: уволенный руководитель Днепровской РГА Бабий продолжает работать в той же администрации

Ненадлежащее состояние укрытий: уволенный руководитель Днепровской РГА Бабий продолжает работать в той же администрации

КИЕВ. 4 июля. УНН. Павел Бабий, бывший временно исполняющий обязанности председателя Днепровской РГА в Киеве, которого уволили по распоряжению Президента Зеленского в конце июня, сейчас занимает должность заместителя председателя госадминистрации Днепровского района. Об этом говорится на сайте Днепровской районной государственной администрации, передает УНН.

Детали

Согласно информации, опубликованной на официальном сайте Днепровской РГА, Павел Бабий занимал должность временно исполняющего обязанности председателя Днепровской районной в городе Киеве государственной администрации с 27 января 2022 года до 3 июля 2023 года.

Впрочем, по распоряжению президента, чиновник был освобожден от временного исполнения обязанностей председателя Днепровской районной в городе Киеве государственной администрации 30 июня. 

Согласно обновленной информации в его досье, начиная с 3 июля, он занимает должность заместителя председателя Днепровской РГА.

Дополнение

Ранее сообщалось, что Кабмин поддержал проект распоряжения об объявлении выговора председателю Киевской городской государственной администрации Виталию Кличко и начальнику Киевской городской военной администрации Сергею Попко, за ненадлежащее состояние укрытий. 

Источник: УНН
Теги: Киев, Украина
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