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Количество пострадавших из-за удара рф по Первомайскому возросло до 43

Количество пострадавших из-за удара рф по Первомайскому возросло до 43

КИЕВ. 4 июля. УНН. В результате удара рф по Первомайскому, что на Харьковщине, количество пострадавших возросло до 43. Об этом сообщил председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов, передает УНН.

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"По уточненным данным медиков, по состоянию на сейчас в результате удара по Первомайскому 43 человека получили ранения, из них - 12 детей. 5 лицам медики оказали помощь на месте. Состояние пострадавших - среднее и легкое", - написал Синегубов.

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Напомним

Оккупанты обстреляли город Первомайский в Харьковской области.

Источник: УНН
Теги: Украина, Харьков и Харьковская область
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