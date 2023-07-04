Шмыгаль раскритиковал местные власти за медленную обработку заявок в программе еВідновлення

КИЕВ. 4 июля. УНН. Местные власти должны ускорить процесс рассмотрения заявок на еВідновлення, чтобы предоставить населению необходимые ресурсы для ремонта жилья. Об этом сообщил Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время заседания правительства, передает УНН.

Детали

По словам Шмыгаля, в частности, 4,4 млрд грн направлены на реализацию программы еВідновлення. Сейчас украинцы подали более 22 000 заявок на компенсацию за повреждение жилья. Лидерами являются Харьковская, Киевская и Николаевская области.

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“К сожалению, обработка заявок местными властями происходит медленно, компенсация согласована только по полутора сотням человек. Еще раз подчеркиваю, следует максимально мобилизоваться и дать людям ресурсы до наступления холодов, чтобы они успели завершить ремонтные работы”, - подчеркнул он.

Дополнение

Также, Шмыгаль напомнил, что в Фонде ликвидации последствий вооруженной агрессии аккумулировано почти 62 млрд грн, из которых 23,7 млрд грн уже распределены на восстановление.

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