Решится ли рф на подрыв Запорожской АЭС: в ОП прокомментировали

КИЕВ. 4 июля. УНН. Советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк на вопрос, решится ли рф на подрыв Запорожской АЭС, отметил, что оккупанты "понимают, что мир смотрит внимательно и понимают последствия, но хотят предотвратить свой проигрыш", передает УНН.

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"Они понимают, что мир смотрит внимательно и понимают последствия, но хотят предотвратить свой проигрыш", - отметил советник руководителя ОП в эфире телемарафона.

Детали

Подоляк отметил, что подрыв Запорожской АЭС станет не просто большой экологической катастрофой, а "обнулит все, что касается глобальной безопасности".

Он также отметил, подрыв Каховской ГЭС тоже был масштабной кататрофой, но не получил должной реакции от мира. Однако на предупреждение о возможном теракте на ЗАЭС - реакции уже другие.

"После того, как Украина постоянно говорит о рисках на ЗАЭС, мир реагирует иначе. Кроме одного человека – Гросси. Он сначала говорит, что там нет рисков, а сегодня говорит – там есть риски, они там что-то делают. МАГАТЭ имело и имеет достаточно четкие рычаги влияния на рф (там есть экспортная компания "Росатом"). Можно было бы предотвратить любую катастрофу на ЗАЭС", – отметил советник руководителя ОП.

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