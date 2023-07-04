Подготовка к отопительному сезону: Шмыгаль озвучил три приоритетные задачи

КИЕВ. 4 июля. УНН. Правительство установило три приоритетные задачи, которые нужно выполнить в процессе подготовки к следующему отопительному сезону. Об этом сообщил на заседании правительства Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, передает УНН.

Детали

По его словам, первая задача - это завершить плановые ремонты энергетических объектов.

Вторая задача заключается в том, чтобы надежно защитить энергетическую инфраструктуру от российских атак.

“Задача номер три – накопить достаточно ресурсов. Сейчас имеем на складах 1,5 млн тонн угля и 10,4 млрд кубических метров газа в газохранилищах. На начало отопительного сезона запланировано выйти на показатель 1,8 млн тонн угля и 14,7 млрд кубометров газа”, - сообщил Шмыгаль.

Сейчас задачи доведены до всех исполнителей и находятся под постоянным контролем.

Дополнение

Ранее сообщалось, что Украина начала активную подготовку к новому отопительному сезону. Как сообщил на заседании правительства премьер-министр Денис Шмыгаль, по состоянию на сейчас запасы газа находятся на уровне 9,3 млрд кубов. На начало осенне-зимнего сезона этот показатель планируется увеличить до 14,7 млрд кубов газа.