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На Запорожской АЭС в ближайшее время могут быть провокации со стороны россии - Генштаб ВСУ

На Запорожской АЭС в ближайшее время могут быть провокации со стороны россии - Генштаб ВСУ

КИЕВ. 4 июля. УНН. Вооруженные Силы Украины официально сообщают о возможной подготовке, в ближайшее время, провокации на территории Запорожской атомной электростанции, оккупированной российскими террористами с 4 марта 2022 года, передает УНН со ссылкой на сообщение Генштаба ВСУ.

Детали

Как сообщили в Генштабе, по оперативной информации, сегодня, на внешней кровле третьего и четвертого энергоблоков ЗАЭС были размещены посторонние предметы, похожие на взрывные устройства. Их подрыв не должен повредить энергоблоки, но может создать картинку обстрелов со стороны Украины. Об этом и дезинформируют российские СМИ и телеграм-каналы.

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"Вооруженные Силы Украины не нарушают норм международного гуманитарного права, отслеживают и контролируют ситуацию и готовы действовать при любых условиях. Ни одна провокация врага не пройдет", - добавили в Генштабе.

Дополнение

Иностранные партнеры донесли до кремля недопустимость ядерного террора в войне с Украиной. 

Источник: УНН
Теги: Россия, Украина, война
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