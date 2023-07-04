Под Мариуполем оккупант убил 12-летнюю девочку: тело нашли в поле

КИЕВ. 4 июля. УНН. 12-летнюю девочку, которую искали возле оккупированного Мариуполя, нашли мертвой. Есть версия, что в смерти виноват российский военный. Об этом говорится в сообщении Мариупольского городского совета в Telegram, передает УНН.

Детали

Об исчезновении 12-летней Ирины Губаревой из поселка Мангуш сообщили еще 30 июня. Около 15:00 девочка пошла на встречу с подружками, но до места так и не дошла. Известно, что она шла по улице Мариупольской. После этого ее никто не видел, и на связь она больше не выходила.

Сегодня стало известно, что девочку нашли мертвой в поле вблизи села Республика, это почти в 30 км от Мангуша.

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По одной из версий, девушку сбил на автомобиле российский военный. Он положил тело на машину и вывез в поле, где ее и нашли. Официальной информации от оккупантов еще нет, сказано в сообщении.

Это далеко не первый случай, когда на временно оккупированных территориях исчезают и гибнут дети, отмечают в Мариупольском горсовете.

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