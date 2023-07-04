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Сейчас самое время для мощных решений и конкретных шагов - Зеленский поговорил с Генсеком НАТО

Сейчас самое время для мощных решений и конкретных шагов - Зеленский поговорил с Генсеком НАТО

КИЕВ. 4 июля. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с Генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом, выразив благодарность за постоянные личные усилия по поддержке евроатлантических стремлений Украины, и надежду на продолжение сотрудничества, передает УНН.

Цитата

“Поздравляю Йенса Столтенберга с решением членов Альянса продлить срок его полномочий на посту Генерального секретаря НАТО еще на один год. Надеюсь на продолжение плодотворного сотрудничества”, - написал Зеленский в Telegram.

Также он поблагодарил Столтенберга за личные усилия для поддержки стремлений Украины.

“Спасибо за постоянные личные усилия по поддержке евроатлантических стремлений Украины. Скоординировали позиции накануне Вильнюсского саммита НАТО. Сейчас – самое время для мощных решений и конкретных шагов в этом направлении”, - написал Зеленский.

Дополнение

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что сегодня провел телефонный разговор с Президентом Украины Владимиром Зеленским. По итогам заявил, что на саммите Альянса в Вильнюсе ожидается решение о "приближении" Украины к НАТО. 

Источник: УНН
Теги: НАТО, Украина, Владимир Зеленский
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