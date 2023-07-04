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В рф вспыхнул масштабный пожар на лужской ТЭЦ

В рф вспыхнул масштабный пожар на лужской ТЭЦ

КИЕВ. 4 июля. УНН. В великом новгороде, россия, вспыхнул масштабный пожар на Лужской ТЭЦ, передает УНН со ссылкой на российские Telegram-каналы.

Детали

"Шоссе, на котором расположена ТЭЦ, перекрыто. На месте работают экстренные службы", - сообщает Telegram-канал "Прямой эфир".

Что стало причиной возгорания пока неизвестно.

Ранее

В российском нижнем новгороде произошел пожар площадью 800 кв метров в районе нижегородского масложирового комбината. Вспыхнули фура и гаражи, один человек погиб.

Источник: УНН
Теги: Россия, пожары
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