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4 июля 2023, 20:42 • Тоня Туманова • 11355
В рф вспыхнул масштабный пожар на лужской ТЭЦ
КИЕВ. 4 июля. УНН. В великом новгороде, россия, вспыхнул масштабный пожар на Лужской ТЭЦ, передает УНН со ссылкой на российские Telegram-каналы.
Детали
"Шоссе, на котором расположена ТЭЦ, перекрыто. На месте работают экстренные службы", - сообщает Telegram-канал "Прямой эфир".
Что стало причиной возгорания пока неизвестно.
Ранее
В российском нижнем новгороде произошел пожар площадью 800 кв метров в районе нижегородского масложирового комбината. Вспыхнули фура и гаражи, один человек погиб.
Источник: УНН
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