В рф вспыхнул масштабный пожар на лужской ТЭЦ

КИЕВ. 4 июля. УНН. В великом новгороде, россия, вспыхнул масштабный пожар на Лужской ТЭЦ, передает УНН со ссылкой на российские Telegram-каналы.

Детали

"Шоссе, на котором расположена ТЭЦ, перекрыто. На месте работают экстренные службы", - сообщает Telegram-канал "Прямой эфир".

Что стало причиной возгорания пока неизвестно.

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