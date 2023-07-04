Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 36,57 0,0000  EUR: 39,85 0,1591 
УКР РУС
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Мы знаем все и даже больше
Эксклюзивные новости УНН
Трудовое законодательство во время военного положения: что изменилось
Трудовое законодательство во время военного положения: что изменилось
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Война
Архив
7815

Подготовка к провокации на ЗАЕС? По оккупированным Энергодару и Мариуполю ездят мобильные радиационные лаборатори рф

Подготовка к провокации на ЗАЕС? По оккупированным Энергодару и Мариуполю ездят мобильные радиационные лаборатори рф

КИЕВ. 4 июля. УНН. По временно оккупированному Энергодару и Мариуполю ездят мобильные радиационные лаборатории, которые были переданы из воронежской областью рф. Сообщает АТЕШ, передает УНН.

Детали

По городам, которые приближены к Запорожской АЕС передвигаются мобильные лаборатории для измерения радиационного фона на местности.

Так же в последние дни рф начала активную кампанию, обвиняя Украину в подготовке провокации на Запорожской атомной электростанции (ЗАЕС). российские СМИ утверждают, что завтра, 5 июля 2023 года, Украина собирается подорвать ЗАЕС.

Дополнение

Вооруженные Силы Украины официально сообщают о возможной подготовке, в ближайшее время, провокации на территории Запорожской атомной электростанции, оккупированной российскими террористами с 4 марта 2022 года. Как сообщили в Генштабе, по оперативной информации, сегодня, на внешней кровле третьего и четвертого энергоблоков ЗАЭС были размещены посторонние предметы, похожие на взрывные устройства. 

Источник: УНН
Теги: Россия, Украина, война, Запорожская АЭС
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2023. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.