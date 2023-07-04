Подготовка к провокации на ЗАЕС? По оккупированным Энергодару и Мариуполю ездят мобильные радиационные лаборатори рф

КИЕВ. 4 июля. УНН. По временно оккупированному Энергодару и Мариуполю ездят мобильные радиационные лаборатории, которые были переданы из воронежской областью рф. Сообщает АТЕШ, передает УНН.

Детали

По городам, которые приближены к Запорожской АЕС передвигаются мобильные лаборатории для измерения радиационного фона на местности.

Так же в последние дни рф начала активную кампанию, обвиняя Украину в подготовке провокации на Запорожской атомной электростанции (ЗАЕС). российские СМИ утверждают, что завтра, 5 июля 2023 года, Украина собирается подорвать ЗАЕС.

Дополнение

Вооруженные Силы Украины официально сообщают о возможной подготовке, в ближайшее время, провокации на территории Запорожской атомной электростанции, оккупированной российскими террористами с 4 марта 2022 года. Как сообщили в Генштабе, по оперативной информации, сегодня, на внешней кровле третьего и четвертого энергоблоков ЗАЭС были размещены посторонние предметы, похожие на взрывные устройства.