ПА ОБСЕ признала рф государством спонсором-терроризма, а пвк "вагнер" террористической организацией

КИЕВ. 4 июля. УНН. Парламентская ассамблея ОБСЕ признала российскую федерацию государством спонсором-терроризма, а пвк «вагнер» террористической организацией. Об этом сообщила в Facebook член украинской делегации в ПА ОБСЕ, нардеп Евгения Кравчук, передает УНН.

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"Сегодня завершили работу на сессии Парламентской Ассамблеи ОБСЕ в Ванкувере принятием Итоговой Декларации, которая, в частности, гласит, что:

- терроризм представляет одну из самых больших угроз международному миру и безопасности;

- действия «Группы Вагнера» от имени российского правительства могут быть справедливо охарактеризованы как террористические (подчеркивая, что президент рф лично признал, что «Группа Вагнера» была «полностью финансирована» государством);

- государства-члены ОБСЕ должны принять меры против «Группы Вагнера» и ее аффилированных и правопреемственных структур, в том числе путем объявления их террористической организацией;

- самое главное – призывает государств-членов усиливать международные нормы, которые четко признают: террористический характер «Группы Вагнера» и ее действий; ответственность российской федерации, как государства-спонсора этой террористической организации; недопустимость привлечения таких субъектов в межгосударственные отношения", - написала Кравчук и добавила, что "впервые такая формулировка закреплена в официальном документе международной организации".

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По ее словам, аналогичный термин «state sponsor of terrorism» знает и законодательство США, которые также являются членом ОБСЕ.

"Надеюсь, что это решение станет катализатором признания государства-агрессора спонсором терроризма не только в США, но и во всем мире. Ведь терроризм не должен оставаться без внимания и справедливого наказания", - резюмировала Кравчук.

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