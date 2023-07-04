Грузинская оппозиция требует встреч с Саакашвили: 46 депутатов обратились к главе парламента

КИЕВ. 4 июля. УНН. В Грузии 46 депутатов обратилось к председателю парламента Шалве Папуашвили с требованием разрешить встречи с заключенным третьим президентом Грузии Михеилом Саакашвили. Сообщает NEWSGEORGIA, передает УНН.

Детали

46 депутатов от оппозиционной фракции Единого Национального движения Грузии обратились к председателю парламента Шалве Папуашвили с требованием разрешить встречи с бывшим президентом Михеилом Саакашвили, который находится в заключении. В заявлении они указали, что председатель парламента злоупотребляет своими полномочиями, ограничивая доступ депутатов к третьему президенту Грузии.

Доподнение

Саакашвили находится в больнице с прошлого года после того, как отказывался от еды в течение 50 дней в знак протеста против его задержания, которое, по мнению правозащитных групп, является политически мотивированным.

Группа американских врачей заявила, что Саакашвили страдает от серьезных неврологических, желудочно-кишечных и ортопедических заболеваний. Они заявили, что ухудшение его здоровья произошло вследствие "пыток" в тюрьме.

Так же президент Молдовы Майя Санду отреагировала на состояние здоровья заключенного третьего президента Грузии Михеила Саакашвили, который сейчас находится в больнице. Она заявила, что Саакашвили необходимо пролечить за границей.