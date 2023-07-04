КИЕВ. 4 июля. УНН. В «росэнергоатоме» заговорили, что якобы Украина планирует этой ночью атаковать ЗАЭС. Соответствующее заявление появилось после того, как в Генштабе ВСУ предупредили о возможной подготовке рф провокаций на АЭС, передает УНН.

Детали

По словам российского советника генерального директора концерна "росэнергоатом" рената карчаа, которого цитируют росСМИ, Украина якобы в ночь на 5 июля собирается атаковать Запорожскую АЭС с применением высокоточного оружия и беспилотников-камикадзе. Также он заявил, что ВСУ якобы "ударят по ЗАЭС "Точкой-У" с боеголовкой, начиненной ядерными отходами".

Ранее

Вооруженные Силы Украины официально сообщают о возможной подготовке, в ближайшее время, провокации на территории Запорожской атомной электростанции, оккупированной российскими террористами с 4 марта 2022 года.

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Напомним

По данным АТЕШ, по временно оккупированным Энергодаром и Мариуполем ездят мобильные радиационные лаборатории, которые были переданы из воронежской области рф.