В случае аварии на ЗАЭС жители потенциальной зоны поражения должны быть готовы к эвакуации - Минздрав
КИЕВ. 4 июля. УНН. В случае взрыва на Запорожской атомной электростанции жители, проживающие в потенциальной зоне радиационной аварии, должны быть готовы к возможной эвакуации, передает УНН со ссылкой на Минздрав.
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"Если органы власти официально объявили о радиационной аварии, важно соблюдать определенные меры безопасности. Оставайтесь в помещении или как можно скорее проникните в безопасное закрытое помещение. Будьте внимательны к дальнейшим сообщениям и указаниям от властей", - сообщили в Минздраве.
Детали
Как запасной вариант, отмечают в ведомстве, готовьте необходимые вещи для эвакуации, если вам будет рекомендовано покинуть зону:
Соберите документы и их копии, включая личные документы, медицинскую информацию, правоустанавливающие документы и контакты надежных лиц для связи в экстренных случаях.
Возьмите маску или респиратор для защиты дыхательных путей.
Возьмите с собой аптечку с лекарствами на неделю, особенно если у вас есть хронические заболевания.
Не забудьте о влажных салфетках, сменной одежде и обуви.
Подготовьте минимальный запас питьевой воды и еды.
Надежно упакуйте чемодан или рюкзак с помощью пищевой пленки или скотча, чтобы упростить их дезактивацию на санитарных постах.
Если вы находитесь в зоне радиационной аварии, выходите из здания только после получения соответствующих указаний от властей. Органы местной власти предоставят информацию о пунктах эвакуации и наиболее безопасных маршрутах передвижения, если вы решите выехать на своем автомобиле.
Дополнение
Вооруженные Силы Украины официально сообщают о возможной подготовке, в ближайшее время, провокации на территории Запорожской атомной электростанции, оккупированной российскими террористами с 4 марта 2022 года. Как сообщили в Генштабе, по оперативной информации, сегодня, на внешней кровле третьего и четвертого энергоблоков ЗАЭС были размещены посторонние предметы, похожие на взрывные устройства. Их подрыв не должен повредить энергоблоки, но может создать картинку обстрелов со стороны Украины. Об этом и дезинформируют российские СМИ и телеграм-каналы.