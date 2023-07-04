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В оккупированные Донецк и Макеевку пришел "хлопок": в соцсетях распространяется видео

В оккупированные Донецк и Макеевку пришел "хлопок": в соцсетях распространяется видео

КИЕВ. 4 июля. УНН. В оккупированных Донецке и Макеевке прогремел ряд взрывов. В Telegram-каналах распространяется видео с кадрами "хлопка", передает УНН.

Детали

Очевидцы сообщают о серии мощных взрывов в оккупированном Донецке и окрестностях. На видео — секунды после взрыва в Макеевке: за яркой вспышкой последовала мощная звуковая волна.

Официальных данных о том, что произошло, пока нет.

Как пишет Telegram-канал Baza, по словам местных жителей, звук взрыва был слышен в большей части города. 

Источник: УНН
Теги: Россия, Украина, война
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