Посланник Папы Римского работает над "механизмом" возвращения детей в Украину

КИЕВ. 4 июля. УНН. Посланник папы Римского Маттео Дзуппи заявил во вторник, что работает над «механизмом», который мог бы обеспечить возвращение детей, вывезенных из Украины в россию, передает УНН со ссылкой на Reuters.

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«Мы увидим, как мы можем запустить механизм для детей (и) помощи, как мы говорили на гуманитарном фронте, в частности детей, которые должны иметь возможность вернуться в Украину», – сказал Дзуппи на презентации книги в Риме.

Детали

Итальянский кардинал посетил Москву на прошлой неделе после своего пребывания в украинской столице. Представитель Ватикана охарактеризовал его усилия как направленные на выявление гуманитарных инициатив, которые могли бы способствовать достижению мира.

В своем разговоре с итальянским массовым медиа в воскресенье, кардинал Дзуппи объяснил, что он не занимается "мирным планом" или "посредничеством" между Киевом и Москвой, а сосредотачивается на "гуманитарных аспектах".

Дополнение

Ранее сообщалось, что посланник мира Папы Франциска в Украине, ветеран посреднических усилий католической церкви по урегулированию конфликтов, во вторник назвал войну «пандемией» и сказал, что все христиане должны быть миротворцами.