Маляр об успехах ВСУ на фронте: Мы продвигаемся, враг - нет

КИЕВ. 4 июля. УНН. Продвижение украинских военных, в отличие от результатов врага, есть, однако информация поступает с опозданием в несколько дней по вопросам безопасности. Успехи наших военных не измеряется в километрах, как привыкли считать гражданские. Об этом сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр в эфире телемарафона, пишет УНН.

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“Это динамика, когда враг не может продвигаться, какие силы они не применяли бы. Они выбросили огромное количество техники, вооружения, погибло огромное количество людей. Многомесячная битва за Бахмут была для них самой дорогой, но им ничего не удалось.

Поэтому когда мы говорим, что на определенном направлении нет продвижений, это не значит, что кто-то недоработал. Ни в коем случае.

Другой критерий - количество уничтожения личного состава врага и техники. Если бы это все не уничтожали, то оно пошло бы на нас.

И на юге, и на востоке уничтожают около 100 мест компактного скопления российских военных. Уничтожают не менее 10 пунктов управления, около 20 складов оружия еженедельно”, - говорится в сообщении.

Детали

С января враг не имел особых успехов на фронте, кроме города Бахмут, который они до конца не взяли и сейчас не могут из него выйти

По требованиям безопасности все сообщения о продвижении украинских военных публикуются с опозданием на сутки-двое.

На южном фланге вокруг Бахмута у нас есть продвижение. На северном - продолжаются бои.

В то же время враг наступает на Лиманском, Авдеевском и Мар‘иинском направлениях. Там очень горячо, но продвинуться противник не может.

На юге есть продвижение. Детали позже.

Напомним

Украинские военные работали по вражеским лодкам в ночь на вторник, 4 июля. ВСУ лишили оккупантов возможности передвигаться по воде.