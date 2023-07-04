Из-за жары в Киеве вводится ограничение движения тяжеловесного транспорта

КИЕВ. 4 июля. УНН. В связи с ростом температуры воздуха в Киеве, будут действовать ограничения на движение тяжеловесного транспорта. Запрещается движение транспортных средств, общий вес которых превышает 24 тонны, а нагрузка на отдельную ось превышает 7 тонн. Сообщают в патрульной полиции Киева, передает УНН.

Детали

При температуре воздуха выше +28°C с 10:00 до 22:00 часов будут действовать ограничения для тяжеловесного транспорта, как в городе Киеве, так и при въезде в город. Главной целью этих мероприятий является защита дорожного покрытия от повреждений, возникающих из-за интенсивного движения тяжеловесных транспортных средств.

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