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Угроза ядерного теракта на ЗАЭС: Под особой опасностью оккупированный юг - мэр

Угроза ядерного теракта на ЗАЭС: Под особой опасностью оккупированный юг - мэр

КИЕВ. 4 июля. УНН. Оккупанты начали распространять информацию о якобы провокации украинских военных на ЗАЭС, и наибольшая опасность подстерегает жителей оккупированного юга Украины. Об этом сообщает мэр Мелитополя Иван Федоров в Telegram, пишет УНН.

Цитата 

“Сегодня угроза номер один от страны-террориста россии – это возможная авария на крупнейшей в Европе атомной электростанции – Запорожской АЭС. 

Оккупанты разгоняют фейки о том, что Украина хочет взорвать станцию. Однако уже почти полтора года ЗАЭС - под контролем России. Враг не способен удержать украинские земли, поэтому готов на все, чтобы удержать контрнаступление ВСУ.  

Под особой опасностью – именно временно оккупированный Юг, ведь понимаем: враг не поможет людям в оккупации, как не помог после теракта на Каховской ГЭС”, - говорится в сообщении. 

Детали 

Федоров настоятельно рекомендует жителям ВОТ как можно быстрее выехать из оккупации. Если нет возможности эвакуироваться за пределы ВОТ – необходимо уехать как можно дальше от ЗАЭС, например, к побережью Азовского моря.  

Также он советует ознакомиться с алгоритмом действий во время радиационной опасности и подготовить самые необходимые вещи на случай срочной эвакуации. При этом стоит следить исключительно за официальными украинскими источниками информации.

“Враг может вызвать катастрофу в любой момент, поэтому должны быть готовы”, - отмечает мэр Мелитополя. 

Напомним

В "росэнергоатоме" заговорили, что якобы Украина планирует этой ночью атаковать ЗАЭС. Соответствующее заявление появилось после того, как в Генштабе ВСУ предупредили о возможной подготовке рф провокаций на АЭС

В Минздраве отметили, что в случае взрыва на Запорожской атомной электростанции жители, проживающие в потенциальной зоне радиационной аварии, должны быть готовыми к возможной эвакуации.



Источник: УНН
Теги: оккупация, Запорожская АЭС
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