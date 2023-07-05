Всемирный день бикини, День трудоголика. Что еще отмечают 5 июля

КИЕВ. 5 июля. УНН. Сегодня, 5 июля, отмечается Всемирный день бикини. Именно в этот день в 1946 году француз Луи Риар представил публике купальник, который произвел революцию в пляжной моде, пишет УНН.

Риар был управляющим магазина нижнего белья, принадлежавшего его матери, а также известным модельером. Он справедливо рассчитал, что его купальник станет настоящим “взрывом”, поэтому и название для него выбрал соответствующее. 1 июля 1946 года вблизи Тихоокеанского атолла Бикини США провели испытания атомной бомбы.

Первой женщиной, надевшей бикини, была француженка Мишелин Бернардини. Это произошло на организованной Риаром пресс-конференции 5 июля 1946 года в общественном бассейне.

Из-за откровенного, как для тех времён, вида купальник Риара постепенно входил в моду. Росту популярности бикини способствовало то, что его начали надевать известные актрисы и другие знаменитости.

В Украине сегодня отмечают День освобождения Славянска от пророссийских террористов и День освобождения Краматорска от пророссийских террористов.

Именно 5 июля 2014 года два важных города Донецкой области после многомесячной оккупации сепаратистами вернулись под контроль Украины.

Памятные даты к годовщинам освобождения Славянска и Краматорска были введены в 2016 году.

Еще 5 июля — это День трудоголика. Традиция ежегодно 5 июля отмечать День трудоголика зародились в США. Впоследствии ее на неофициальном уровне подхватили и некоторые другие страны.

В этот день внимание общества привлекается к проблеме трудоголизма, который может развиться в очень опасную зависимость. Привести к серьезным проблемам со здоровьем’ям у трудоголиков.

По церковному календарю 5 июля — День памяти мученика Евсевия.

Евсевий жил в IV веке и был епископом в Самосатах. Несмотря на то, что в то время периодически усиливались гонения на христиан, Евсевий продолжал проповедовать на обращать людей в веру в Господа. За это даже был отправлен в изгнание.

По возвращении Евсевий поехал в арианский город Долихину, чтобы представить нового епископа.

Одна женщина сбросила с крыши черепицу, которая пробила голову Евсевию, и он умер, в последний момент попросив не наказывать ее.

Именины 5 июля празднуют Василий, Федор, Геннадий, Григорий, Гавриил, Ульяна.