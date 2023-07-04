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МАГАТЭ пока не сообщает о вероятной ядерной опасности на ЗАЭС

МАГАТЭ пока не сообщает о вероятной ядерной опасности на ЗАЭС

КИЕВ. 4 июля. УНН. МАГАТЭ в своей свежей сводке пока не сообщает о каких-либо угрозах для станции, пишет УНН со ссылкой на сайт агентства.

Детали

На ЗАЭС находятся наблюдатели МАГАТЭ, на основе докладов которых агентство формирует сводки. 

Единственная тема сегодняшнего доклада – отключение линии электропередач. Об угрозе теракта на ЗАЭС не было информации. Также МАГАТЭ никак не прокомментировала заявления Украины о возможности теракта сегодня ночью, которые сформированы, опираясь на фейки россиян. 

Напомним

Оккупанты начали распространять информацию о якобы провокации украинских военных на ЗАЭС, и наибольшая опасность подстерегает жителей оккупированного юга Украины.

Источник: УНН
Теги: МАГАТЭ, Запорожская АЭС
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