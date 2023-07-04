На крыше ЗАЭС россияне разместили возможную взрывчатку - Зеленский

КИЕВ. 4 июля. УНН. Оккупанты, вероятно, готовятся к теракту на ЗАЭС, ведь на крыше станции они разместили предметы похожие на взрывчатку. Об этом сообщает Президент Украины Владимир Зеленский в вечернем обращении, ссылаясь на разведку, пишет УНН.

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“Сейчас от нашей разведки мы имеем информацию о том, что на крыше нескольких энергоблоков Запорожской атомной станции российские военные разместили предметы, похожие на взрывчатку”, - сказал Зеленский.

Детали

Президент подчеркнул, что сейчас, учитывая ситуацию на ЗАЭС, весь мир должен осознавать, что общая безопасность полностью зависит от глобального внимания к действиям оккупантов на станции. россия должна четко осознавать: мир видит, к каким сценариям готовятся террористы, и мир готов реагировать.

“Радиация – это угроза для всех в мире, и атомная станция должна быть полностью защищена от любых радиационных инцидентов. У разных государств мира есть собственные разведывательные и другие возможности, чтобы точно знать – что происходит и кто в этом виноват”, - отмечает глава государства.

Напомним

В то же время МАГАТЭ в своей свежей сводке пока не сообщает о каких-либо угрозах для станции.