Годовщина освобождения Славянска и Краматорска от пророссийских террористов - как силы АТО выбивали боевиков

КИЕВ. 5 июля. УНН. Сегодня, 5 июля, отмечается 9-я годовщина освобождения Славянска и Краматорска от пророссийских террористов. Именно 5 июля 2014 года под натиском украинских военных пророссийские боевики были вынуждены покинуть Славянск и Краматорск, пишет УНН.

Захват Славянска и Краматорска сепаратистами

Утром 12 апреля 2014 года в Славянске около 200 вооруженных людей, которые заехали в город на автобусах, захватили городской отдел МВД. Трое правоохранителей получили легкое отравление слезоточивым газом и были госпитализированы. Других боевики взяли в заложники. Также они захватили арсенал оружия, который на то время находился в отделе: 20 автоматов и 400 пистолетов.

К зданию МВД прибыла тогдашняя мэр Славянска неля штепа. Она поддержала действия боевиков, которыми руководил офицер российского ГРУ игорь гиркин (стрелков). На следующий день Штепа уехала из города а “народным” мэром себя объявил вячеслав пономарев.

В Краматорске в тот же день сперва сепаратисты попали в здание городского совета, над которым вывесили флаг “днр”. Впоследствии боевики пошли на штурм городского отдела милиции. Несмотря на то, что правоохранители имели численное преимущество, боевики захватили здание МВД и 500 единиц огнестрельного оружия в нем.

Как освобождали Славянск и Краматорск

В ночь с 12 на 13 апреля СНБО принял решение о проведении Антитеррористической операции. 13 апреля в Донецкой области произошли первые бои, в тот же день была осуществлена первая попытка выбить боевиков из Славянска. Спецназовцы ликвидировали два блокпоста сепаратистов, однако отказались заходить в город без прикрытия бронетехники. Фактически, операция по освобождению города была провалена.

15-18 апреля украинские силы попытались освободить Краматорск, но и эта операция потерпела неудачу. В частности, бойцов 25-й ОВДБ, которых боевики заблокировали возле одного из населенных пунктов, обвинили в сдаче оружия в обмен на выход.

До начала июля украинские силы неоднократно пытались выбить пророссийских боевиков из Славявска и Краматорска.

В частности, операция по освобождению Славянска, которая началась 2 мая, проводились с привлечением значительного количества бронетехники и вертолетов. Украинским подразделениям удалось ликвидировать немалое количество блокпостов боевиков. Однако, взять город под контроль не получилось.

Украинские войска перешли к тактике блокирования Славянска. В ходе боев им удалось занять гору Карачун, которая является господствующей высотой над городом.

2 июля силы АТО восстановили контроль над пгт Райгородок и селами Резниковка и Рай-Александровка, а также вышли к автотрассе “Харьков — Довжанский”.

4 июля был освобожден город Николаевка. Оказавшись в затруднительном положении, пророссийские боевики в ночь с 4 на 5 июля начали отходить из Славянска. 5 июля они покинули Краматорск.

Точное количество погибших в боях за Славянск и Краматорск до настоящего времени неизвестно. По разным оценкам, потери сил АТО могут достигать 150 человек, потери боевиков — превышают 500 человек.

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