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За минувшие сутки 11 человек погибли в водоемах - ГСЧС

За минувшие сутки 11 человек погибли в водоемах - ГСЧС

КИЕВ. 4 июля. УНН. За последние сутки потери жизни в результате пренебрежения безопасности на водных объектах составили 11 человек, из них 3 ребенка. Сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям, передает УНН.

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“Одиннадцать! Именно столько людей погибло на водоемах только за минувшие сутки. Среди погибших -3 детей. Июль только начался, а статистика уже негативно “поражает” – 22 погибших, в том числе 4 детей”, - сообщают в ГСЧС Украины. 

Также спасатели призывают не игнорировать правила безопасности в воде.   

“Особенно внимательными необходимо быть с детьми. Ведь сейчас каникулы и они часто проводят время на водоемах, без присмотра взрослых. Берегите свою жизнь и жизнь своих родных! И помните – вода не прощает ошибок”, -  сообщили в службе. 

Дополнение  

Ранее сообщалось, что в Украине 120 человек погибло на водоемах с начала июня, 16 из которых дети. 

Источник: УНН
Теги: водоемы
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