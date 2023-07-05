путин провел совещание из-за пробки возле Крымского моста

КИЕВ. 5 июля. УНН. В ходе совещания с чиновниками российский диктатор владимир путин обсудил проблему очередей, образовавшихся на подъезде к Крымскому мосту со стороны краснодарского края, вызванных полным осмотром легковых автомобилей. Сообщают в российском минтрансе Крыма, передает УНН.

Детали

Во время совещания глава министерства транспорта россии, виталий савельев, объявил о дальнейшем увеличении нагрузки на Крымский мост до выходных и ожидаемого пикового наплыва транспорта 16-17 июля.

савельев отметил, что по крымскому мосту путешествуют только легковые автомобили, а туристические автобусы и грузовики перевозятся в крым на шести паромах.

Также во время совещания губернатор краснодарского края, вениамин кондратьев, высказал предложение о возможности использования транспортного коридора в Крым через "новые регионы" в случае "значительного" увеличения очередей. Под термином "новые регионы" он относится к аннексированным территориям Украины.

В ответ на это предложение путин поручил губернатору совместно с МЧС, МВД и другими ведомствами оценить его предложения "со всех точек зрения" и использовать все возможности.

Дополнение

Военные россии готовы предоставить два десантных корабля, чтобы перевозить автомобили через Керченскую переправу в связи с пробкой на подъезде к Крымскому мосту.