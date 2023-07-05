Правительство уже выделило более 4 миллиардов гривен на ликвидацию последствий подрыва ГЭС

КИЕВ. 5 июля. УНН. Правительство направило более 4 млрд грн для преодоления последствий теракта на Каховской ГЭС. Эти средства предназначены на предоставление питьевой воды людям, восстановление поврежденных и разрушенных объектов, а также на выплату единовременного пособия в размере 5 тыс. грн пострадавшим. Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, передает УНН.

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“Сразу после подрыва россиянами плотины Каховской ГЭС Правительство выделило из Фонда ликвидации 1,5 млрд грн для строительства магистральных водопроводов. Работы уже стартовали. Речь идет о водоводах Карачуновское водохранилище – Кривой Рог – Южное водохранилище, Марганец – Никополь, Хортица – Томаковка. Их протяженность около 150 км, и они обеспечат питьевой водой жителей четырех регионов. В частности жителей Кривого Рога, Никополя и Марганца. Призываю к максимальной координации усилий между центральной и местной властью для достижения результата как можно быстрее”, - сказал Шмыгаль.

Также вскоре уже первая тысяча людей, которая подавала заявления на восстановление получат свои выплаты.

“На сегодня уже подано 2300 заявлений на получение такой помощи, из которых почти тысячу уже передано на выплату. Соответствующие средства перечислены на места, и в течение ближайших двух дней местные власти должны осуществить эти выплаты”, - подчеркнул Шмыгаль.

Напомним

6 июня 2023 года около 3:00 российские военные взорвали плотину Каховской ГЭС на Херсонщине. Каховская ГЭС из-за подрыва полностью разрушена и восстановлению не подлежит.