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Восстановление в десяти областях Украины: правительство выделит 5,3 млрд грн

Восстановление в десяти областях Украины: правительство выделит 5,3 млрд грн

КИЕВ. 5 июля. УНН. Кабинет Министров выделяет почти 5,3 млрд грн на восстановление в десяти областях. Средства пойдут на реализацию проектов громад и улучшение качества жизни украинцев. Об этом сообщил на заседании правительства премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, передает УНН.

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“Сегодня также принимаем решение о выделении почти 5,3 млрд грн на восстановление в десяти областях: Винницкой, Днепропетровской, Житомирской, Киевской, Кировоградской, Одесской, Полтавской, Сумской, Черкасской и Черниговской. За эти средства будут реализованы критически необходимые для громад проекты, непосредственно влияющие на качество жизни людей”, - сказал Шмыгаль. 

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Источник: УНН
Теги: Кабмин, Украина, война

В тексте упоминаются

Шмыгаль Денис
Шмыгаль Денис
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