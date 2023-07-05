Украина расширяет программу "еОселя" - Шмыгаль

КИЕВ. 5 июля. УНН. Украина намерена расширить программу "еОселя", которая предоставляет доступную ипотеку, для всех категорий граждан. Сообщил на заседании правительства премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, передает УНН.

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“Вносим изменения, благодаря которым участие в программе "еОселя" смогут принять другие украинцы, которые не имеют собственного жилья. Для них будет действовать льготная годовая ставка 7% в гривне. Первый взнос – от 20%, а срок кредитования – до 20 лет. Эти и другие изменения в условия программы позволят существенно активизировать выдачу ипотеки. Мы создаем возможность для украинских семей, которые нуждаются в жилье, получить его уже сейчас”, - сообщил Шмыгаль.

Дополнение

В прошлом году по инициативе Президента Украины запустилась программа "еОселя". Которая дала возможность военным, правоохранителям, учителям, медикам и ученым получать ипотеку под 3%. Сейчас таких льготных ипотечных кредитов уже выдано на сумму более чем 1,2 млрд грн.

Напомним

Ранее сообщалось, что на портале "Дия" заработала программа доступного кредитования для украинцев "еОселя", которая дает возможность приобрести жилье с первоначальным взносом 20% и кредитованием до 20 лет.