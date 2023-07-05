Новости: Война
5 июля 2023, 00:16 • Юлия Крутякова • 23880
Звук сирены при радиационной опасности - звон в набат
КИЕВ. 5 июля. УНН. Звук воздушной тревоги во время радиационной опасности и эвакуации из-за нее отличается от привычного. Об этом сообщает Telegram-канал воздушных тревог Украины, пишет УНН.
Цитата
“Важно! Звук сирены при радиационной опасности – звон в набат.
Сигнал эвакуации из города звучит как гудок поезда. После такого оповещения следует включить местное радио или телевидение и ждать дальнейшей информации”, - говорится в сообщении.
Напомним
Оккупанты, вероятно, готовятся к теракту на ЗАЭС, ведь на крыше станции они разместили предметы похожие на взрывчатку.
Источник: УНН
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