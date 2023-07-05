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Звук сирены при радиационной опасности - звон в набат

Звук сирены при радиационной опасности - звон в набат

КИЕВ. 5 июля. УНН. Звук воздушной тревоги во время радиационной опасности и эвакуации из-за нее отличается от привычного. Об этом сообщает Telegram-канал воздушных тревог Украины, пишет УНН.

Цитата 

“Важно! Звук сирены при радиационной опасности – звон в набат.

Сигнал эвакуации из города звучит как гудок поезда. После такого оповещения следует включить местное радио или телевидение и ждать дальнейшей информации”, - говорится в сообщении. 

Напомним 

Оккупанты, вероятно, готовятся к теракту на ЗАЭС, ведь на крыше станции они разместили предметы похожие на взрывчатку.

Источник: УНН
Теги: тревога, Запорожская АЭС
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