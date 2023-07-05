КИЕВ. 5 июля. УНН. Звук воздушной тревоги во время радиационной опасности и эвакуации из-за нее отличается от привычного. Об этом сообщает Telegram-канал воздушных тревог Украины, пишет УНН.

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“Важно! Звук сирены при радиационной опасности – звон в набат.

Сигнал эвакуации из города звучит как гудок поезда. После такого оповещения следует включить местное радио или телевидение и ждать дальнейшей информации”, - говорится в сообщении.

Напомним

Оккупанты, вероятно, готовятся к теракту на ЗАЭС, ведь на крыше станции они разместили предметы похожие на взрывчатку.