В этом году Украина получила 23,6 млрд долларов партнерской макрофинансовой помощи - Шмыгаль

КИЕВ. 5 июля. УНН. В 2023 году Украина уже получила 23,6 млрд долларов партнерской макрофинансовой помощи. Также вчера в бюджет поступил очередной транш от Международного валютного фонда. Сообщил на заседании правительства премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, передает УНН.

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“Всего в 2023 году Украина получила 23,6 млрд долларов партнерской макрофинансовой помощи. Наибольшим является вклад Евросоюза, Соединенных Штатов, Канады и МВФ”, - сообщил Шмыгаль.

Также вчера поступил новый транш в рамках большой программы финансирования.

“Вчера в государственный бюджет поступил второй транш в рамках большой программы финансирования от Международного валютного фонда. Это 890 млн долларов на приоритетные расходы”, - сказал Шмыгаль.

Также он отметил, что экономическая поддержка партнеров является важным элементом устойчивости Украины.

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