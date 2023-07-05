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В этом году Украина получила 23,6 млрд долларов партнерской макрофинансовой помощи - Шмыгаль

В этом году Украина получила 23,6 млрд долларов партнерской макрофинансовой помощи - Шмыгаль

КИЕВ. 5 июля. УНН. В 2023 году Украина уже получила 23,6 млрд долларов партнерской макрофинансовой помощи. Также вчера в бюджет поступил очередной транш от Международного валютного фонда. Сообщил на заседании правительства премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, передает УНН.

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“Всего в 2023 году Украина получила 23,6 млрд долларов партнерской макрофинансовой помощи. Наибольшим является вклад Евросоюза, Соединенных Штатов, Канады и МВФ”, - сообщил Шмыгаль. 

Также вчера поступил новый транш в рамках большой программы финансирования. 

“Вчера в государственный бюджет поступил второй транш в рамках большой программы финансирования от Международного валютного фонда. Это 890 млн долларов на приоритетные расходы”, - сказал Шмыгаль. 

Также он отметил, что экономическая поддержка партнеров является важным элементом устойчивости Украины. 

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Источник: УНН
Теги: США, Канада, МВФ, Украина, ЄС, финансовая помощь
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