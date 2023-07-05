Мариуполь удивил спортивный мир: учительница заняла место среди лучших теннисисток на Чемпионате Европы 2023

КИЕВ. 5 июля. УНН. Учительница из Мариуполя вошла в восьмерку лучших теннисисток на Чемпионате Европы 2023, в Норвегии. Сообщает Мариупольский городской совет, передает УНН.

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Наталья Коновалова, учительница из мариупольской школы №67, засияла на Чемпионате Европы по настольному теннису среди ветеранов, который состоялся в Норвегии. Наталье удалось войти в восьмерку лучших игроков в одиночном разряде и в паре с Анжелой Гассан.

Дополнение

В Польше завершились третьи в истории турнира Европейские игры-2023. Украинские спортсмены заняли третье место в медальном зачете турнира. Украинцы получили 41 награду.