Новости: Война
5 июля 2023, 00:37 • Юлия Крутякова • 18285
В Краматорске прогремели мощные взрывы
КИЕВ. 5 июля. УНН. В Краматорске были слышны мощные взрывы, сообщают мониторинговые телеграмм-каналы, пишет УНН.
Цитата
"Краматорский район, Донецкая область — мощные взрывы", — говорится в сообщении.
Дополнение
В Воздушных силах ВСУ предупредили, что в Донецкой области есть угроза применения баллистического вооружения. Сейчас в области объявлена воздушная тревога. Актуальную карту тревог можно посмотреть здесь.
Источник: УНН
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram