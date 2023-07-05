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В Краматорске прогремели мощные взрывы

В Краматорске прогремели мощные взрывы

КИЕВ. 5 июля. УНН. В Краматорске были слышны мощные взрывы, сообщают мониторинговые телеграмм-каналы, пишет УНН.

Цитата

"Краматорский район, Донецкая область — мощные взрывы", — говорится в сообщении. 

Дополнение 

В Воздушных силах ВСУ предупредили, что в Донецкой области есть угроза применения баллистического вооружения. Сейчас в области объявлена воздушная тревога. Актуальную карту тревог можно посмотреть здесь.

Источник: УНН
Теги: Донецк и Донецкая область, Краматорск, взрывы
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