В Краматорске прогремели мощные взрывы

КИЕВ. 5 июля. УНН. В Краматорске были слышны мощные взрывы, сообщают мониторинговые телеграмм-каналы, пишет УНН.

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"Краматорский район, Донецкая область — мощные взрывы", — говорится в сообщении.

Дополнение

В Воздушных силах ВСУ предупредили, что в Донецкой области есть угроза применения баллистического вооружения. Сейчас в области объявлена воздушная тревога. Актуальную карту тревог можно посмотреть здесь.