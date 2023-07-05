В Украине сейчас несут военную службу около 60000 женщин - Маляр

КИЕВ. 5 июля. УНН. В Украине в рядах Вооруженных сил Украины служат 42.000 женщин-военнослужащих, если считать вместе с гражданскими работницами, то эта цифра возрастает почти до 60000. Об этом сообщила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр, передает УНН.

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“Сейчас служит 42.000 женщин-военнослужащих, вместе с гражданскими работницами это около 60.000. П‘пять тысяч украинских женщин находится сейчас на переднем крае”, - сообщает Маляр.

Также она отметила, что служба для женщин является более сложной.

“При этом никакого равенства там не может быть. Война с мужским лицом. Для женщин это гораздо сложнее. Это очень тяжелая мужская работа с чрезмерными нагрузками. И каждая из них пересиливает ежедневно все возможности, которые заложены природой для женщины. Наши женщины невероятно сильные”, - написала Маляр.

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