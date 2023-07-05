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Враг атакует Харьковскую область: слышны взрывы

Враг атакует Харьковскую область: слышны взрывы

КИЕВ. 5 июля. УНН. Оккупанты обстреляют Харьковщину, сообщает полицию Харьковской области, пишет УНН

Цитата 

"Враг снова принялся обстреливать Харьковщину.

Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги. Оставайтесь в укрытиях", - говорится в сообщении. 

Дополнение 

Мониторинговые чаты сообщают о возможной работе ПВО на Харьковщине. Воздушные Силы ВСУ писали об угрозе применения врагом БЛПА. Из-за чего в ряде областей Украины объявлена воздушная тревога.

Актуальную карту тревог можно посмотреть здесь

Источник: УНН
Теги: взрывы, Харьков и Харьковская область
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