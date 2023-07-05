Новости: Война
5 июля 2023, 01:43 • Юлия Крутякова • 12180
Враг атакует Харьковскую область: слышны взрывы
КИЕВ. 5 июля. УНН. Оккупанты обстреляют Харьковщину, сообщает полицию Харьковской области, пишет УНН.
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"Враг снова принялся обстреливать Харьковщину.
Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги. Оставайтесь в укрытиях", - говорится в сообщении.
Дополнение
Мониторинговые чаты сообщают о возможной работе ПВО на Харьковщине. Воздушные Силы ВСУ писали об угрозе применения врагом БЛПА. Из-за чего в ряде областей Украины объявлена воздушная тревога.
Актуальную карту тревог можно посмотреть здесь.
Источник: УНН
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