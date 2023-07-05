Ермак с американскими дипломатами и бизнесменами посетил выставку посвященную помощи США в войне Украины с РФ

КИЕВ. 5 июля. УНН. По случаю Дня независимости США руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак вместе с представителями политических, дипломатических, общественных и деловых кругов США посетил Национальный музей истории Украины во Второй мировой войне. Об этом сообщает ОП, пишет УНН.

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Обращаясь к присутствующим после осмотра экспозиции, Андрей Ермак сказал, что для него – большая честь быть на этом мероприятии вместе с американскими партнерами и друзьями, которые празднуют очень важный для них День независимости Соединенных Штатов Америки.

«Мы, украинцы, никогда не забудем, что вы с нами на протяжении этой ужасной войны. Мы видим тысячи украинских флагов на улицах, на зданиях во многих городах США. И я хочу поблагодарить американский народ, Президента Джозефа Байдена, Конгресс и обе партии, всех вас за эту помощь и поддержку», – подчеркнул он.

Руководитель Офиса Президента отметил, что сегодня миллионы украинцев знают названия HIMARS и Patriot, потому что это оружие помогает сохранять жизни наших граждан и дает вдохновение продолжать борьбу.

«Мы будем бороться до нашей победы. И я уверен, что это будет совместная победа Украины и США. Потому что мы воюем за общие ценности, за независимость и свободу», – убежден Андрей Ермак.

Детали

Гости ознакомились с выставкой «Украина – распятия» о захватнической войне рф против Украины и несокрушимости нашего государства.

Андрей Ермак и посол США в Украине Бриджит Бринк вместе с другими участниками встречи осмотрели, в частности, новые экспозиции о помощи Украине со стороны США в освободительной войне против российских оккупантов.

На представленных фотографиях, среди прочего, – самая современная американская военная техника, которая эффективно помогает побеждать российскую армию в бою и уже стала частью современного украинского фольклора. Это прежде всего зенитно-ракетные комплексы Patriot, реактивные системы залпового огня HIMARS, гаубицы М777, переносные зенитно-ракетные комплексы Javelin и Stinger, боевые машины пехоты Bradley, гусеничные бронетранспортеры М113, внедорожник Hummer.

На одном из стендов представлены личные вещи гражданина США, который воевал в составе ВСУ во время полномасштабной войны с россией.

Одним из центральных элементов выставки является американский флаг, врученный Президенту Владимиру Зеленскому в Конгрессе во время выступления главы Украины в декабре 2022 года. Рядом с ним размещен флаг Украины с Азовстали, что является символом героизма и несокрушимости украинцев во время этой войны.

Дополнение

Руководитель Офиса главы государства также передал музею памятные монеты, сделанные в честь исторического выступления Президента Украины в Конгрессе США в конце 2022 года.

Представители сил обороны вручили Бриджит Бринк флаг Украины с надписями, сделанными украинскими военными, а также подарили шевроны своих подразделений.

Со своей стороны посол Соединенных Штатов отметила, что в День независимости США американцы вспоминают своих борцов за свободу.

Присутствующие украинские военные выразили благодарность США и всему американскому народу за мощную поддержку Украины в эти сложные времена.