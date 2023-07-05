Зеленский говорил с Макроном: обсудили помощь по безопасности, угрозу на ЗАЭС и саммит НАТО

КИЕВ. 5 июля. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Обсудили дальнейшее сотрудничество в сфере безопасности, в частности в условиях возможного теракта на ЗАЭС, а также саммит НАТО. Об этом пишет УНН со ссылкой на Офис главы государства.

Детали

Президенты обсудили выполнение предыдущих оборонных договоренностей, а также согласовали новые.

Владимир Зеленский, среди прочего, поблагодарил за передачу большой партии бронированных машин, в частности очень нужного санитарно-эвакуационного транспорта, дополнительных легких танков, а также систем ПВО.

Главы Украины и Франции подробно обсудили актуальную ситуацию на фронте и ход событий внутри россии.

«После действий пригожина весь мир увидел, что у россии нет пространства для маневров на поле боя. А для нас, наоборот, открывается окно возможностей. Надо действовать решительно и военно, и политически. Поэтому очень важно, чтобы саммит в Вильнюсе был результативным», – подчеркнул глава Украины.

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Стороны обсудили ожидания от Вильнюсского саммита НАТО и предоставление Украине гарантий безопасности на пути в Альянс.

Президент Украины также предупредил Эммануэля Макрона о подготовке российскими оккупационными войсками опасных провокаций на Запорожской АЭС.

Лидеры двух государств договорились вместе с МАГАТЭ держать ситуацию на ЗАЭС под пристальным контролем.

Напомним

Оккупанты, вероятно, готовятся к теракту на ЗАЭС, ведь на крыше станции они разместили предметы похожие на взрывчатку.

В то же время МАГАТЭ в своей свежей сводке пока не сообщает о каких-либо угрозах для станции