Оккупанты обстреляли приграничье Сумщины 36 раз: есть разрушения

КИЕВ. 5 июля. УНН. За прошедшие сутки российские войска обстреляли приграничные территории Сумской области 36 раз. В результате чего есть разрушения среди гражданской инфраструктуры и частных домовладений. Об этом сообщает Сумская ОВА, пишет УНН.

Детали

За минувшие сутки было зафиксировано 268 взрывов. Обстрелам подверглись Белопольская, Великописаревская, Глуховская, Эсманская, Зноб-Новгородская, Краснопольская, Николаевская, Середино-Будская, Юнаковская громады.

По краснопольской громаде враг бил из артиллерии (31 взрыв) и минометов (5 взрывов). В результате одного из обстрелов повреждены 3 частных дома.

Белопольская громада оказалась под минометным обстрелом (18 взрывов). Также был обстрел с вертолета неуправляемыми авиационными ракетами (НАР) (8 взрывов) и осуществлен гранатометный обстрел (СПГ) (21 взрыв).

По Великописаревской громаде оккупанты осуществили минометные обстрелы (44 взрыва).

На территорию Юнаковской громады россияне сбросили 15 мин.

Миропольская громада оказалась под минометным огнем (31 взрыв), в результате чего повреждены частная хозяйственная постройка, помещение лицея. Также россияне били из артиллерии (18 взрывов), в результате чего повреждены 2 частных дома и здание бывшей фермы.

По Эсманской общине оккупанты били из минометов (38 взрывов) и артиллерии (4 взрыва).

По Середино-Будской громаде был осуществлен минометный обстрел (4 взрыва).

В Глуховской громаде зафиксирован гранатометный обстрел (АГС) (23 взрыва)

По Зноб-Новгородской громаде был осуществлен минометный обстрел (6 взрывов).

Николаевская громада оказалась под минометным обстрелом (2 взрыва).

Напомним

Вчера над Сумской областью сбили вражеский ударный дрон типа Shahed.