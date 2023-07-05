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Полиция обеспечивает правопорядок: Около 50 человек собрались возле церкви на Киевщине

Полиция обеспечивает правопорядок: Около 50 человек собрались возле церкви на Киевщине

КИЕВ. 5 июля. УНН. Полиция Киевщины обеспечивает правопорядок возле одного из культовых сооружений в Белой Церкви, где собралось около полусотни человек. Об этом сообщает полиция в Telegram, пишет УНН.

Детали 

К вечеру 4 июля правоохранителям сообщили о собрании около 50 человек в центре города вблизи церкви. 

Для надлежащего реагирования на возможные правонарушения, а также недопущения критических ситуаций привлечены полицейские и сотрудники Белоцерковского управления полиции.

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Источник: УНН
Теги: Киев, полиция, Белая Церковь
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