Новости: Киев
5 июля 2023, 03:43 • Юлия Крутякова • 6135
Полиция обеспечивает правопорядок: Около 50 человек собрались возле церкви на Киевщине
КИЕВ. 5 июля. УНН. Полиция Киевщины обеспечивает правопорядок возле одного из культовых сооружений в Белой Церкви, где собралось около полусотни человек. Об этом сообщает полиция в Telegram, пишет УНН.
Детали
К вечеру 4 июля правоохранителям сообщили о собрании около 50 человек в центре города вблизи церкви.
Для надлежащего реагирования на возможные правонарушения, а также недопущения критических ситуаций привлечены полицейские и сотрудники Белоцерковского управления полиции.
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Источник: УНН
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