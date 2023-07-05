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Поздравили с Днем Независимости: Родина-Мать "надела" флаг США

Поздравили с Днем Независимости: Родина-Мать "надела" флаг США

КИЕВ. 5 июля. УНН. Украина поздравила США с Днем Независимости, подсветив Родину-Мать флагом Соединенных Штатов. Видео события опубликовал руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак в Telegram, пишет УНН.

Детали 

На видео Родина-Мать меняет подсветку украинского флага на цвета флага США. Такой перформанс посвящен Дню Независимости Соединенных Штатов. 

Напомним 

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил народ США с Днем независимости в видео.




Источник: УНН
Теги: США, Украина, День Независимости
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