Новости: Общество
5 июля 2023, 04:03 • Юлия Крутякова • 5160
Поздравили с Днем Независимости: Родина-Мать "надела" флаг США
КИЕВ. 5 июля. УНН. Украина поздравила США с Днем Независимости, подсветив Родину-Мать флагом Соединенных Штатов. Видео события опубликовал руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак в Telegram, пишет УНН.
Детали
На видео Родина-Мать меняет подсветку украинского флага на цвета флага США. Такой перформанс посвящен Дню Независимости Соединенных Штатов.
Напомним
Президент Украины Владимир Зеленский поздравил народ США с Днем независимости в видео.
Источник: УНН
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