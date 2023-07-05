Изуродовал могилу военного: прокуратура Черкасской области сообщила о подозрении

КИЕВ. 5 июля. УНН. Прокуратура Черкасской области сообщила о подозрении в надругательстве над могилой военного, который защищал Украину, 52-летнему мужчине. Преступление произошло на территории Маньковской территориальной общины Уманского района Черкасской области. Об этом сообщает прокуратура области, пишет УНН.

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“При процессуальном руководстве прокуроров Маньковского отдела Уманской окружной прокуратуры сообщено о подозрении местному жителю по факту осквернения могилы лица, которое защищало независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины, принимало непосредственное участие в отпоре и сдерживании вооруженной агрессии российской федерации (ч. 3 ст. 297 Уголовного кодекса Украины)”, - говорится в сообщении.

Детали

Следователи установили, что 52-летний мужчина, находясь на кладбище одного из сел Маньковской территориальной общины Уманского района, был в состоянии алкогольного опьянения и изуродовал могилу погибшего в 2023 году военнослужащего ВСУ. Он сорвал поминальные венки и опрокинул вазу с живыми цветами.

Указанная статья Уголовного кодекса Украины предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от четырех до пяти лет или от четырех до семи лет.

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