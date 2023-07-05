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Сырский верит в то, что Украина освободит Бахмут - СМИ

Сырский верит в то, что Украина освободит Бахмут - СМИ

КИЕВ. 5 июля. УНН. ВСУ смогут освободить временно оккупированный Бахмут Донецкой области во время контрнаступления. Об этом сообщил командующий Сухопутных войск ВСУ Александр Сырский в интервью ABC News, пишет УНН.

Цитата 

Отвечая на вопрос журналиста издания, уверен ли командующий в отбитии ключевого города Бахмут, он ответил: «Да, конечно. Я уверен».

Детали 

Относительно медленное продвижение украинских войск привело к определенным пессимистическим оценкам перспектив контрнаступления. На самом деле и украинские чиновники, и военнослужащие на местах, а также многие независимые аналитики говорят, что это все еще только первая фаза, и то, что они всегда знали, что будет трудно.

Сейчас Сырский контролирует украинские силы вокруг Бахмута и на востоке, где на этой неделе украинские войска продвинулись на его южном фланге.

«Мы все хотим достичь этого результата, но пока все развивается по планам, которые были разработаны и утверждены», - сказал Сырский. «Я бы назвал это естественным процессом достижения нашей победы без какого-либо давления или толчка со стороны».

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Дополнение 

По словам западных официальных лиц, обе стороны понесли большие потери, в частности на юге, где россия до сих пор проводила «относительно эффективные оборонительные операции» в юго-восточной Запорожской области, сообщило Министерство обороны Великобритании.

«Противник несет в восемь, а то и в десятки раз большие потери, особенно по количеству убитых», — сказал Сырский.

Источник: УНН
Теги: Россия, Украина, война
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