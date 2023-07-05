Байден созвонился с Шольцом: обсудили подготовку к Вильнюсскому саммиту

КИЕВ. 5 июля. УНН. Президент США Джо Байден провел телефонный разговор с канцлером Германии Олафом Шольцом. Темой беседы была подготовка стран к саммиту НАТО в Вильнюсе. Об этом сообщает пресс-служба Белого дома, пишет УНН.

Цитата

"Джо Байден провел сегодня беседу с канцлером Германии Олафом Шольцом, чтобы обсудить подготовку к саммиту НАТО, который состоится в Вильнюсе. Они обсудили ряд вопросов, которые лидеры рассмотрят на саммите, в том числе пути дальнейшего укрепления Альянса", - говорится в сообщении.

Сообщается, что во время разговора лидеры государств также выразили надежду на продолжение этих переговоров с союзниками в Вильнюсе на полях саммита.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Зеленский призывает Байдена пригласить Украину в НАТО сейчас – даже если членство произойдет только после войны