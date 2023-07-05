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Байден созвонился с Шольцом: обсудили подготовку к Вильнюсскому саммиту

Байден созвонился с Шольцом: обсудили подготовку к Вильнюсскому саммиту

КИЕВ. 5 июля. УНН. Президент США Джо Байден провел телефонный разговор с канцлером Германии Олафом Шольцом. Темой беседы была подготовка стран к саммиту НАТО в Вильнюсе. Об этом сообщает пресс-служба Белого дома, пишет УНН.

Цитата

"Джо Байден провел сегодня беседу с канцлером Германии Олафом Шольцом, чтобы обсудить подготовку к саммиту НАТО, который состоится в Вильнюсе. Они обсудили ряд вопросов, которые лидеры рассмотрят на саммите, в том числе пути дальнейшего укрепления Альянса", - говорится в сообщении. 

Сообщается, что во время разговора лидеры государств также выразили надежду на продолжение этих переговоров с союзниками в Вильнюсе на полях саммита.

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Источник: УНН
Теги: США, НАТО, Германия, Джо Байден, Олаф Шольц
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